Opere pubbliche in Italia, un modello “fondato sull'errore”

L’assenza o la carenza di progettazione si dice sia uno dei grandi mali nazionali. Certamente è il principale vulnus della fabbrica delle opere pubbliche, dove la “centralità del progetto” e soprattutto del progetto “fatto bene” è una chimera buona per i politici che inseguono slogan e consenso, ma raramente si è trasformato in fatti (unica eccezione forse il ponte San Giorgio di Genova, mentre anche l’opera infrastrutturale più importante realizzata negli ultimi 50 anni, l’Alta velocità ferroviaria ha avuto una storia progettuale durata oltre un ventennio). Ora abbiamo per la prima volta un dato oggettivo per dire quanto sia travagliato (e pieno di falle) il percorso della progettazione di opere pubbliche in Italia. Un rapporto elaborato da Conforma, l’associazione degli organismi di certificazione e verifica dei progetti, dice che su 537 progetti sottoposti a verifica preventiva nel 2022, per un importo di lavori pari a 8.564 milioni di euro, il numero di “rilievi” registrati, è stato di 78.240 (146 per ogni progetto). E di questi il 75 per cento, vale a dire 58.305, è stato classificato come “non conformità”, a segnalare scostamenti seri o rispetto a leggi e regolamenti (anche relative alla sicurezza) o a prescrizioni tecniche o alla missione attribuita dall’amministrazione committente al progetto. Soprattutto, la fotografia scattata dal rapporto segnala una voragine fra gli obiettivi programmatici/progettuali dell’opera e il percorso per trasformarli in realtà.

