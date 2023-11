Il governo ha una carta segreta sul Pnrr. Si chiama "PPP". È ora di usarla

La recente sentenza del Consiglio di stato che mette in dubbio la legittimità dell'affidamento dei lavori per il polo strategico nazionale (l’infrastruttura tecnologica che mette in comune tutti i dati della PA) non deve necessariamente mettere in dubbio l’utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato (PPP). Anche perché, grazie a una norma PNRR, la sentenza non blocca l’esecuzione dei lavori. Bisogna usare però alcuni caveat. Quando un ente pubblico non ha abbastanza soldi o competenze specifiche per costruire un’opera pubblica, può utilizzare il PPP invece del tradizionale contratto di appalto. Nel PPP pubblico e il privato cofinanziano un’opera pubblica e poi il pubblico paga il privato per la gestione successiva. Il PPP è stato utilizzato per realizzare numerosi investimenti (alcune tratte autostradali, metropolitane, ospedali, parcheggi, termovalorizzatori, ecc.) e alcuni importanti progetti del PNRR, come ad esempio il Polo Strategico Nazionale, la piattaforma di Telemedicina, le infrastrutture tecnologiche del Ministero dell’Università, piuttosto che l’efficientamento energetico del Teatro alla Scala di Milano, l’Ospedale Gaslini di Genova, ecc. Il PPP – se usato bene - può aiutare l’Italia a superare le difficoltà di spesa per investimento che la caratterizza.

