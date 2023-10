Boeri spiega cos'hanno sbagliato i governi sul Pnrr. E promuove Meloni su legge di Bilancio e pensioni

L'economista da oggi in libreria con un nuovo libro scritto con Roberto Perotti: "Sul Superbonus sono tutti colpevoli, anche Draghi. La Manovra? E' senza ambizioni, ma in continuità con chi c'era prima"

“E’ paradossale, tre anni fa sembrava il regno dell’abbondanza, con i titoloni su Conte che tornava da Bruxelles con centinaia di miliardi… e ora si raschia il fondo del barile” dice Tito Boeri, che proprio oggi esce con un libro scritto con Roberto Perotti (“Pnrr. La grande abbuffata”, Feltrinelli) che parla dei rischi legati alla “scommessa” Next Generation Eu. Naturalmente, dice Boeri al Foglio, se le ristrettezze ora sono reali era “illusoria l’impressione di abbondanza degli anni passati. Quelle del Pnrr sono risorse in gran parte prese a prestito, vincolate a investimenti e su cui c’è un problema di capacità di spesa”. I partiti poi hanno presentato in campagna elettorale programmi che non consideravano gli impegni del Pnrr. “E’ stata un’illusione, svanita con l’aumento dei tassi, Ma era un messaggio sbagliato in partenza”. Era la stagione del gratuitamente.