Il rallentamento cinese è strutturale. Ecco perché vuole il dialogo 

Anche a ottobre il valore dell’export cinese è calato su base annua. È il sesto mese consecutivo che l’economia cinese registra una contrazione delle esportazioni, mentre l’import sale inaspettatamente del 3 per cento. “Nei prossimi anni Xi Jinping dovrà fare i conti con la necessità sempre più pressante di trovare un nuovo modello di crescita”, dice in una breve nota l’Ispi. “In un mondo sempre più frammentato, affidare la propria crescita all’export non è più un’opzione affidabile”. Un’osservazione drastica, che il vicepresidente dell’Istituto, l’economista dell’Università Bocconi, Franco Bruni, approfondisce in un colloquio con il Foglio: “La Cina sembra Paperino quando precipita nel vuoto gambe all’aria senza fermarsi. Il paese ha bisogno di riforme e di rispettare le regole di mercato, altrimenti non potrà più crescere come ha fatto finora”. Bruni è lapidario, convinto che in questo rallentamento diventato ormai strutturale della superpotenza economica ci sia una parte di responsabilità degli Stati Uniti, che con la loro politica commerciale aggressiva hanno indotto la Cina a chiudersi, ma c’è anche un tema di modello di sviluppo economico arrivato al capolinea. “L’incaglio cinese è spaventoso”, dice Bruni, “perché in quel paese solo tassi di crescita molto elevati generano consenso al regime, invece, adesso si ritrovano con gli stessi problemi dell’occidente, invecchiamento della popolazione e scarsità di manodopera, senza avere alle spalle un sistema democratico e flessibile in grado di assorbire il colpo della decrescita”. Di quanto potrà rallentare la Cina nei prossimi anni? È la domanda che sta a cuore anche all’Europa, che con la Cina ha grandi relazioni commerciali. Secondo un’analisi di State Street Global Advisors, “a meno che il governo non intraprenda riforme strutturali di ampio respiro, il potenziale di crescita della Cina continuerà presumibilmente a diminuire, attestandosi ben al di sotto del 4 per cento annuo”, Insomma, il modello che ha alimentato l’ascesa del paese negli ultimi 40 anni appare sempre più impraticabile.

