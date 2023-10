Guerre e sovranismi, come evitare una spirale distruttiva

Guerra in Medio Oriente, la Russia invade un paese limitrofo, crisi energetica, tensioni con la Cina, l’integrazione europea in stallo, inflazione elevata. Sono i titoli dei giornali degli anni '70 o di quelli odierni? La storia spesso si ripete, ma in questo caso le analogie sono davvero molte. In effetti, ci stiamo avvitando in una spirale negativa comparabile a quella di allora. Conflitti armati e guerre economiche si susseguono e il rischio che queste ultime portino a ulteriori situazioni di belligeranza è grande. Nel frattempo, l’economia reale rallenta e gli alti tassi di interesse bruciano i risparmi dei cittadini e mettono in ginocchio le finanze dei paesi fortemente indebitati. Se ci troviamo nuovamente nello stesso pasticcio di allora, forse possiamo imparare qualcosa dal passato anche su come tirarcene fuori.

