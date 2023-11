Ciò che non torna nell'indagine dell'Antitrust sull'inflazione in bottiglia

Un cartello del vetro o meglio delle bottiglie di vetro. Nessuno l’aveva mai visto né sentito prima, ma l’Antitrust italiano sì. O meglio lo hanno visto i whistleblower dato che le segnalazioni sono arrivate attraverso la speciale piattaforma, come informa l’Agcm che ha aperto un’istruttoria nei confronti di alcuni dei principali produttori. L’accusa è di aver stretto un patto per aumentare i prezzi. L’Authority, con l’ausilio del nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha svolto ispezioni nelle principali sedi delle società e di altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, tra cui Assovetro, l’Associazione degli industriali del vetro. E’ un dato di fatto che i prezzi sono aumentati del 64 per cento dal 2021. E hanno colpito in prima istanza le aziende vinicole che, a loro volta, hanno traslato i rincari (tutti o in parte) sui consumatori. Il vetro però è un’industria altamente energivora e gli aumenti dei prezzi coincidono con il biennio in cui il costo del gas è esploso prima come reazione alla fine della pandemia e poi, soprattutto, per l’invasione russa dell’Ucraina.

