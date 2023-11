Per invertire la tendenza di bassa crescita e debito crescente serve più coraggio

Volendo dare un giudizio sintetico sulla manovra economica in discussione al Senato dovremmo rubare qualche titolo alle fiabe, dicendo con chiarezza che l’attuale Finanziaria è una manovra piccina, piccina, picciò e per giunta anche provvisoria. Per quest’ultimo aspetto c’è una sorta di creatività mefistofelica perché non ricordiamo un precedente come la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti sino a 35 mila euro l’anno che vale… un solo anno! La cruda verità, però, forse è un’altra ed è ancora più drammatica perché coinvolge l’intero sistema politico. La Finanziaria di quest’anno è uguale a quella dell’anno precedente e a quelle degli ultimi 25 anni a prescindere del governo di turno ed è altrettanto uguale a quella che leggeremo il prossimo anno. Certo, in qualcuna c’è stato il botto di un incentivo per la prima volta superiore al costo dell’intervento (il famoso Superbonus del 110 per cento per le facciate di un gruppetto di palazzi e di villette) in altre, come l’attuale, un colpo basso alle donne e ai bambini con l’aumento dell’Iva sui pannolini e sugli assorbenti oltre alla già citata provvisorietà. Ognuno lasciava una sua piccola orma ma la struttura della legge di Bilancio da oltre 20 anni è la medesima. Un po’ di deficit in più (salvo il biennio della pandemia dove i ristori per famiglie e imprese hanno sfondato debito e deficit), un po’ di piccoli bonus qua e là in sostituzioni di politiche settoriali ancora allo studio, qualche banale intervento di tipo ambientale, puntualmente rimasto sulla carta e ben lontano dagli accordi internazionali sul clima e sulle emissioni di CO2 e via di questo passo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE