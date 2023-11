L'economia rap dell'Istituto Bruno Leoni, che compie vent'anni

Compie vent’anni, ha superato la maggiore età, ma l’Istituto Bruno Leoni conserva quella verve anticonformista e giovanile dei suoi fondatori: Alberto Mingardi aveva appena 22 anni, poco più grande Carlo Stagnaro, quanto a Carlo Lottieri l’anagrafe lo inchiodava ai suoi 40 anni, lo spirito ne mostrava molti di meno. Mingardi ricorda al Foglio gli esordi pionieristici, da start up del pensiero politico. Senza garage, ma con uffici di fortuna e il denaro per le spese in una scatola di sigarette affidata a Lottieri, studioso acuto, ma distratto. L’idea fin dall’inizio era fondare qualcosa che in Italia non esisteva ancora. Intanto i think tank liberali si sono sempre contati sulle dita di una mano (tra i pochi la Adam Smith Society), ma anche la Fondazione Luigi Einaudi, costituita da Luigi Malagodi nel 1962, veniva etichettata come il pensatoio del Partito liberale. Più in generale gli istituti (o le fondazioni tipo Italianieuropei) sorti negli anni sono segnati dal collateralismo politico. L’IBL è nettamente schierato: la libertà individuale contro il totalitarismo, il libero mercato contro qualsiasi forma di statolatria, la concorrenza contro i monopoli, le professioni contro gli ordini, l’innovazione contro la conservazione. Un chiaro ancoraggio a valori trasformati in proposte concrete non per un partito, ma per chi le voglia discutere apertamente e accoglierle, perché nessuno ama scrivere sulla sabbia dell’oblio. La figura di riferimento è Bruno Leoni, considerato “l’esponente italiano più coerente e originale del liberalismo classico per lungo tempo più apprezzato all’estero che in patria” e l’istituto lo ha riportato alla posizione che merita nel dibattito politico e intellettuale.

