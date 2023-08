Si fa presto a dire liberismo, ma le riforme non bastano

Privatizzazioni, liberalizzazioni, disciplina di bilancio, autorità monetarie indipendenti… A quanto pare, il liberismo (il prefisso “neo” è talmente “paleo” che non merita considerazione) è tutto qui. In una serie più o meno estesa di provvedimenti normativi e di atti regolamentari. Poco? Molto? Non è rilevante. Quel che rileva è che chi adotta questa prospettiva non riesce a immaginare altro se non che il mondo ruoti intorno al “potere” e ai sui comportamenti, che tutto promani dal “potere” e che solo attraverso i suoi atti sia possibile comprendere il mondo che ci circonda. Gli individui esistono, in questa rappresentazione della realtà, solo in quanto destinatari passivi di quegli atti e oggetti di quei comportamenti. E di conseguenza diventa inevitabile arrivare alla conclusione che se quegli atti e quei comportamenti non hanno avuto le conseguenze previste è solo perché è mancata “una strategia economica coerente” e dunque perché il “potere” non ha fatto (o non ha saputo fare) abbastanza. Ben altro avrebbe dovuto o voluto fare.

