Airbnb e i 779 milioni di euro sequestrati: evasione fiscale o inadempimento di un obbligo?

La guardia di Finanza ieri ha sequestrato più di 779 milioni di euro alla piattaforma Airbnb nell’ambito di un’inchiesta per presunta evasione fiscale iniziata nella primavera del 2022. Secondo la procura di Milano la piattaforma non avrebbe versato - tra il 2017 e il 2021 - l’imposta sugli affitti brevi, la "cedolare secca", pari al 21 per cento dei guadagni: in quattro anni questi ammontano a oltre 3,7 miliardi di euro. Nell'inchiesta risultano indagati anche tre manager irlandesi. Il sequestro preventivo è l’ultimo atto di un contenzioso tra AirBnb e il Fisco iniziato nel 2017 intorno alla legge che regolamenta le imposte per gli affitti brevi. Il tema principale è sempre stato uno: a chi spetta tra la piattaforma e i proprietari versare l'importo previsto dalla cedolare.

