Una norma nazionale sugli affitti brevi, l'errore della proposta Santanchè

Non è stata fortunata la ministra Santanchè che ha presentato la sua proposta di legge sugli affitti brevi proprio nel giorno in cui la città di New York ha adottato limiti molto stringenti su Airbnb. In questo modo si nota la differenza tra una misura a livello comunale molto incisiva (quella di New York) e una misura nazionale come quella della ministra italiana che probabilmente sarà del tutto inutile. Il problema sta nel manico: non si può affrontare un tema molto importante per lo sviluppo delle città come la regolamentazione degli affitti brevi con una legge nazionale che si applicherebbe a tutti i capoluoghi di provincia e sostanzialmente vieterebbe l’affitto per meno di 2 giorni consecutivi. In tutto il mondo si procede città per città proprio perché ognuna ha le sue caratteristiche specifiche, New York è l’ultima di moltissime città americane a intervenire su questo tema addirittura per imporre la presenza del proprietario nell’Airbnb in affitto: sembra un limite davvero eccessivo ma segnala l’importanza del problema per le autorità cittadine.

