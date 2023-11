La cedolare secca non dispiace al Pd. Misiani: “Non è la cosa peggiore della manovra”

Per il M5s è una patrimoniale, per il Pd non va bene perché serve solo a fare cassa. "La cosa che non ci convince è che le maggiori entrate non siano utilizzate a finanziare le politiche abitative, dice il responsabile economico dem

Se per il M5s la cedolare secca al 26 per cento della manovra Meloni è una patrimoniale sulla casa, per il Partito democratico “non è la cosa peggiore di questa legge di Bilancio”. A commentare con il Foglio il testo che da ieri è all’esame del Senato è il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, vicepresidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Che subito specifica: “Il problema è che così serve solo per fare cassa e questo non va bene”. Sugli affitti brevi e le distorsioni che in alcune città provocano per il mercato immobiliare il Pd si è spesso pronunciato. “Che ci sia un tema di tassazione del mondo che ruota intorno agli affitti brevi è indubbio”, dice Misiani. “La priorità è sicuramente recuperare l’evasione. Poi il governo ha presentato una proposta di revisione anche sulle aliquote che gravano sugli affitti brevi: ne prendiamo atto, ma è una scelta al di fuori di una riforma complessiva”.