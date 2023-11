La ricchezza degli italiani potrebbe essere una leva per la crescita

Il pauperismo, malattia infantile del populismo, è stato messo in discussione di nuovo dalla Banca d’Italia. Le famiglie italiane hanno una ricchezza finanziaria pari a 5.300 miliardi di euro, quattro volte il reddito disponibile. Se si aggiungono case e terreni si arriva quasi a 11 mila miliardi. Il dato è stato presentato l’altro ieri alla tradizionale giornata del risparmio, dal governatore uscente Ignazio Visco, ma quasi nessuno se ne è accorto. Eppure, chi di questi tempi ascolta i pastoni politici dei telegiornali, si abbevera ai tambureggianti talk show, legge i titoli delle notizie rilanciate dai social media, dovrebbe essere sorpreso. E la pandemia e le bollette e l’inflazione e la disoccupazione e le pensioni e la povertà crescente? La Banca d’Italia ha più volte scandagliato gli averi delle famiglie e delle imprese, ricostruendo anche la loro redistribuzione. La conclusione è sempre la stessa: resta una forte divisione tra ricchi e poveri, ma nonostante tutto quel che è successo, non c’è stata nessuna “proletarizzazione” della classe media e non s’è allargata la forbice tra chi ha e chi non ha. Nemmeno il Covid ha provocato un impoverimento generalizzato. Anzi, “nel 2020 si è assistito a un eccezionale incremento del risparmio delle famiglie, fino a ben oltre il 20 per cento del loro reddito disponibile nel secondo trimestre di quell’anno”, ha detto Visco. Come mai? Perché la gente ha consumato meno, continuando ad accantonare risorse per proteggersi “anche se il crollo dell’attività produttiva è stato ampiamente attenuato dalle misure disposte dal governo”. Lo stesso è successo nel 2021 nonostante il forte rimbalzo della produzione. Sono comportamenti collettivi comprensibili. L’inflazione e il rialzo dei tassi d’interesse hanno invece ridotto la propensione a risparmiare fin dalla metà dello scorso anno, tanto che in termini reali oggi è leggermente meno che prima della pandemia.

