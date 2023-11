Giavazzi spiega Fabio Panetta. Le caratteristiche del neo governatore di Banca d'Italia e i passi con Meloni

“Questa mattina ho scritto a Ignazio Visco ringraziandolo per i 12 anni durante i quali ha condotto la Banca d’Italia con determinazione ed eleganza. Il paese gliene deve essere grato”. La conversazione di Francesco Giavazzi con il Foglio parte da qui, ma poi vira sulle responsabilità e le opportunità che si presentano al nuovo governatore, Fabio Panetta. “Ha alcuni punti di forza. Per prima cosa l’esperienza di quattro anni nel Consiglio direttivo della Bce che gli permette ora di ritornarvi, da governatore, conoscendo perfettamente i meccanismi interni, quali sono le informazioni rilevanti e come assicurarsi riceverle. Un secondo punto di forza viene dall’enfasi che Panetta ha posto, anche in discorsi recenti, sul coordinamento tra politica fiscale e politica monetaria”.

