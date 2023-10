Il limite delle Quote. Sulle pensioni il governo prosegue su una strada sbagliata e rischiosa

I tagli alle rivalutazioni delle pensioni e lo sforzo dei giovani per pagare quelle di oggi hanno senso se i nuovi pensionamenti sono sostenibili. Nei numeri i pensionamenti sono sostenibili ma il principio delle quote è quello di chi ipoteca il presente a danno del futuro

Il governo promette un debito stabile per tre anni. Ma sulle pensioni si vede non solo che la legge di bilancio è un ennesimo calcio alla lattina ma che anche le soluzioni proposte sono in direzione sbagliata. Sul tema nessun governo degli ultimi 10 anni ha proposto soluzioni efficaci (tranne forse l’Ape sociale che è ancora in piedi dopo 7 anni) ma un governo che pensa di durare 5 anni deve mostrare una via d’uscita a questo continuo procrastinare. Se non vuole farlo è perché spera di mantenere viva la promessa di Quota 41 rischiando di compromettere il fragile equilibrio del debito.