Il populismo cade sulle pensioni di quota 103, il capolavoro di Salvini 

L’Inps ha mandato una circolare che rende operativa una delle ultime invenzioni sul sistema pensionistico, che cambia almeno una volta l’anno. Ora i lavoratori dipendenti che potrebbero andare in pensione utilizzando quota 103 (la somma dell’età anagrafica e degli anni di lavoro deve raggiungere questa cifra) se decidono di restare al lavoro hanno la possibilità di non pagare, per il periodo che li separa dall’età pensionabile di 67 anni, i contributi previdenziali. Possono anche non farlo, nel qual caso i contributi verranno calcolati nella pensione contributiva, che invece sarebbe più bassa se utilizzassero il meccanismo dell’esonero contributivo. Al di là dell’effetto contraddittorio del meccanismo, che consente di prendere qualche euro in più per pochi anni ma che poi implica una pensione più bassa per tutta la vita, vale la pena di considerare il metodo davvero bislacco: si fa una legge e poi ci si preoccupa di evitare che venga utilizzata.

