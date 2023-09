I nuovi dati Istat contengono una notizia buona (il debito) e una cattiva (la spesa) per l'Italia

L’Istat ha effettuato una revisione dei conti economici nazionali, che generalmente è marginale, mentre stavolta è più rilevante del solito. L’aggiornamento porta con sé una notizia buona e una cattiva. Il dato positivo è che, rispetto alle stime di aprile, è stata rivista al rialzo di 1,3 punti la crescita del 2021, che così sale all’8,3 per cento, mentre è rimasta invariata al 3,7 per cento quella del 2023. Di conseguenza, c’è un importante miglioramento del rapporto tra debito pubblico e pil, che scende dal 149,8 al 147 per cento nel 2021 e dal 144,7 al 141,6 per cento nel 2022. Sono tre punti in meno e vuol dire, qualora fosse mantenuto il trend di discesa indicato nel Def, che nel 2023 il debito dovrebbe scendere sotto il 140 per cento. E’ un segnale importante, soprattutto ora che aumentano i tassi di interesse e le pressioni sul debito. Per quanto riguarda il deficit, invece, le variazioni sono minime.

