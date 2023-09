Giorgetti, il giudizio dei mercati e la finta soluzione dello “scorporo”

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si dice preoccupato per le reazioni dei mercati “che comprano il nostro debito, più che per quelle della Ue” intese come giudizio sulla manovra. Premesso che le due dimensioni non sono distinte ma in qualche modo interrelate, visto che una bocciatura della Commissione può innescare turbolenze dei mercati e un allargamento dello spread induce nuove prescrizioni restrittive da Bruxelles, in questo infinito dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita si fronteggiano due posizioni estreme: quella tedesca, espressa dal ministro delle Finanze, Christian Lindner, che ritiene che il debito resti debito a prescindere dalla “nobiltà” dei suoi intenti; e quella italiana, che da sempre e sotto esecutivi di differente colore è condannata a chiedere scorpori dalle metriche di deficit, a volte anche con effetti stranianti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE