Riforma fiscale con poca visione: più progressività, ma a termine

Il governo ha approvato ieri un decreto legislativo, collegato alla legge di bilancio per il 2024, che interviene sulla tassazione del reddito delle persone fisiche e delle imprese. Per l’Irpef si prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni all’aliquota del 23 per cento fino a 28 mila euro di reddito (seguita dal 35 per cento fino a 50 mila e dal 43 per cento oltre, senza considerare le addizionali regionale e comunale) e una riduzione delle detrazioni di 260 euro se il reddito supera 50 mila euro, oltre a interventi minori su detrazione da lavoro dipendente e trattamento integrativo. Per le imprese, il costo del lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato viene aumentato, ai fini del calcolo dell’imponibile, del 20 per cento, riducendo così l’imposta sugli utili. Si elimina inoltre l’Ace (Aiuto alla crescita economica), che oggi premia le aziende in funzione del loro grado di patrimonializzazione.

