"Questa manovra è un'ipoteca sul futuro di 15 miliardi". Parla Misiani

“Altro che manovra ‘prudente e realista’: quella della Meloni è una maxi ipoteca da quindici miliardi per il futuro. Il governo ha sprecato tempo prezioso e ora deve dimostrare di esistere”. Antonio Misiani, deputato Pd e responsabile economico del partito di Elly Schlein, boccia il documento programmatico di bilancio approvato ieri da Palazzo Chigi. “Non mi sembra né serio né prudente ipotecare per il futuro 15 miliardi di euro: il taglio del cuneo e la riforma Irpef sono coperti solo per il 2024, e chiunque governerà dal 2025 in avanti dovrà trovare un modo di rifinanziarli”. E il Pd? Cosa avrebbero fatto i dem con questi margini di manovra così stretti? “Noi – risponde – avremmo concentrato le risorse su difesa del potere d’acquisto, sanità, scuola e trasporti. Il governo si lamenta di una coperta troppo corta, ma in un anno non ha fatto nulla per allungarla. Niente contro l’evasione fiscale, anzi 14 condoni in meno di 12 mesi. Revisione della spesa? Manco a parlarne, solo tagli ai fondi contro la povertà e all’indicizzazione delle pensioni. E ora che sono in braghe di tela, buttano cinque miliardi per una riforma Irpef sbagliata, impercettibile e per un solo anno”. Quando parla di “condoni” Misiani si riferisce a una serie di misure diverse (dalla rottamazione di multe e cartelle alla norma Salva calcio, passando per la sanatoria sulle dichiarazioni dei redditi con vizi formali e la rinuncia agevolata alle controversi tributarie).

