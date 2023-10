La Nadef fragile. Con questi numeri Giorgetti fatica a convincere i mercati

“A me non fa paura la Commissione europea, a me fanno paura le valutazioni dei mercati che comprano il debito pubblico”, aveva detto un mese fa Giancarlo Giorgetti. Ma nell’audizione sulla Nadef il ministro dell’Economia non ha fatto molto per rassicurare gli investitori sul percorso di finanza pubblica dell’Italia. Perché, soprattutto nelle risposte ai parlamentari, è emerso un quadro programmatico molto fragile. La costruzione eretta da Giorgetti – che mostra fino al 2026 un debito pubblico che scende leggermente dal 140,2% al 139,6% – poggia su tre pilastri: crescita sostenuta (1,2% nel 2024 e 1,4% nel 2025); progressiva riduzione del deficit sotto il 3%; piano di privatizzazioni da un punto di pil (21 miliardi). Basta che uno solo di questi tre pilastri ceda e l’edificio crolla. Ma ciò che è emerso dalla discussione in Parlamento, anche per le parole del ministro dell’Economia, è che nessuno di questi pilastri è solido.

