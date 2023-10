La Banca d'Italia dice che la “prudenza” di Giorgetti è poca

Ignazio Visco avverte che l’“ottimismo” alla base della manovra espansiva del governo può essere un azzardo. I rischi globali sono elevati e per un paese indebitato come l'Italia essere prudenti non basta: serve "estrema prudenza"

“In un contesto così fragile è importante che la politica di bilancio sia condotta con estrema prudenza. Scelte percepite come non pienamente in linea con l’obiettivo della sostenibilità dei conti pubblici potrebbero inasprire le condizioni di finanziamento, già restrittive, acuendo le incertezze sugli sviluppi macroeconomici”. Con il suo solito understatement, la Banca d’Italia segnala al governo che c’è poco da stare tranquilli: nello scenario attuale di profonda incertezza, sia per le tensioni geopolitiche globali sia per gli ampi deficit fiscali su entrambe le sponde dell’Atlantico, gli investitori potrebbero iniziare a dubitare sul percorso di finanza pubblica di un paese fortemente indebitato come l’Italia.