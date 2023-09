Servire il debito, una prospettiva difficile per gli italiani

Guardare allo spread è illusorio quando i tassi sono alti. La Nadef mostra che l'Italia ha la spesa per interessi più alta d’Europa e pure in crescita: da 78 miliardi nel 2023 a 105 miliardi nel 2026 (4,6% del pil). Serve un piano per abbattere il debito, ma non è una priorità per nessuna forza politica

“Uno spread a 200 punti non è preoccupante”, ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni, intervistato da Simone Spetia su Radio 24. “Mi preoccuperò se lo spread dovesse salire, ma non credo che avverrà, al massimo toccato negli ultimi anni, quindi 340-350 punti del 2018” ha aggiunto Freni. Il riferimento temporale è al primo governo Conte, quando lo spread schizzò due volte all’insù, in primavera alla notizia della nascita del governo di Lega e M5s e in autunno con la prima manovra gialloverde. Probabilmente ora non ci sono fiammate del genere perché a parlare di economia per conto della Lega ci sono persone equilibrate come il ministro Giancarlo Giorgetti e Freni, anziché i no euro Borghi e Bagnai.