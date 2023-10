L'Italia ha ricevuto la terza rata del Pnrr: Bruxelles sblocca 18,5 miliardi

Il pagamento è avvenuto quest'oggi, dopo una serie di rinvii. Secondo il ministro Fitto "è la prova dei grandi progressi fatti nell’attuazione del Piano". E dalla Commissione europea: "Un passo importante per l'attuazione del Pnrr". Finora i fondi ricevuti ammontano a oltre 85 miliardi

L'Italia ha ricevuto la terza rata del Pnrr, che vale 18,5 miliardi. Il pagamento è avvenuto oggi, dopo una serie di rinvii nei mesi scorsi. Era attesa inzialmente a marzo scorso. Ma si tratta in ogni caso di "un passo importante nell'attuazione del piano italiano poiché il terzo pagamento comprende riforme e investimenti di ampia portata e di trasformazione", ha spiegato la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts, in un incontro con la stampa.

Per il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, “Il pagamento della terza rata è la prova dei grandi progressi fatti nell’attuazione del Pnrr" e rappresenta "il frutto di una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione europea e il risultato di un lavoro molto impegnativo per raggiungere obiettivi molto complessi relativi a riforme nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, nonché dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario". A oggi i fondi ricevuti nell'ambito del Piano ammontano a 85,4 miliardi di euro, circa il 44 per cento del totale previsto (191 miliardi).



Fitto ha inoltre spiegato di essere al lavoro per la quarta rata, da circa 16,5 miliardi. che il governo punta a ottenere entro la fine del 2023.