Deficit e regole fiscali. Senza riforma del Patto, l'Italia non potrebbe chiedere lo scudo della Bce

Il peggioramento dei conti pubblici potrebbe impedire all’Italia di ricorrere allo scudo anti spread varato dalla Bce per proteggere la zona euro dal rischio di frammentazione. E questo perché tra le condizioni previste per accedere a questo strumento – che si chiama Tpi (Transmission protection instrument) – c’è proprio il rispetto dei parametri di bilancio dell’Unione europea. La notizia è stata data da Reuters, dopo aver letto il report di Scope Ratings, la principale agenzia di rating europea, nata una ventina di anni fa per rappresentare una voce alternativa alle grandi agenzie americane. Secondo Scope, l’idoneità dei titoli di stato italiani nell’ambito del Tpi “è un fattore fondamentale per il suo rating, attualmente a BBB+, con outlook stabile”. In effetti, la nota di aggiornamento al Def prevede che il deficit scenda al 3 per cento del pil solo nel 2026 mentre non vede una riduzione del debito nel periodo 2023-2026. Si potrebbe osservare che i parametri di bilancio per accedere allo scudo sono quelli previsti dall’attuale Patto di stabilità, del quale, però, è in discussione la riforma. Non a caso, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’indomani dell’approvazione della Nadef aveva dichiarato di affidarsi alla comprensione dell’Europa (“Bruxelles capirà”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE