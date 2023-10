Come dare più peso ai lavoratori? Ascoltare meno la Cigl e più la Cisl

Non c'è solo la via conflittuale di Landini, che oggi sarà in piazza a Roma con altre 100 associazioni. Il sindacato guidato da Luigi Sbarra ha presentato un Manifesto sul lavoro che supera l’idea di una partecipazione conflittuale, proponendo invece un approccio colloborativo tra dipendenti e aziende

Oggi la Cgil (con ben 100 associazioni “compagne di merende’’) indicherà al Paese la Via Maestra. Maurizio Landini ne parla da mesi e per prepararla adeguatamente la Cgil ha svolto 1,500 assemblee: “Il lavoro è precario e sottopagato, i diritti alla salute e alla cura e allo studio non sono più garantiti, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro peggiora, si nega la crisi climatica e si aumentano le spese per armi anziché essere costruttori di pace. E si vuole stravolgere la Carta con l'autonomia differenziata e il presidenzialismo”. E sgorga dall’animo un “basta precarietà, più salari, rinnovo dei contratti nazionali, fissazione di una quota oraria minima quale salario minimo”. “Se non vedremo questi cambiamenti nella prossima legge di bilancio, la mobilitazione sarà generale”, promette Landini, “fino allo sciopero generale”.