L'Istat sbugiarda Landini: in un anno i contratti stabili crescono più di quelli precari

Dopo la battuta di arresto di luglio, che dopo sette mesi di crescita aveva registrato un calo di 73 mila occupati, il mese successivo l’occupazione è tornata a crescere. Secondo i dati dell’Istat, ad agosto 2023 l’occupazione è aumentata dello 0,3 per cento (più 59 mila unità) portando il tasso di occupazione un decimale più su, al 61,5 per cento, vicino di nuovo al record storico. L’incremento, osservato per uomini e donne, dipendenti e autonomi, coinvolge i 25-34enni e i maggiori di 50 anni di età. Si tratta di un segnale positivo, che arriva in un periodo complicato dalla politica monetaria restrittiva della Bce e dal rallentamento dell’economia europea (in particolare della Germania, a cui l’industria italiana è molto legata) e dopo diversi indicatori di segno opposto: la contrazione del pil nel secondo trimestre (-0,4 per cento) e, appunto, il calo dell’occupazione registrato nel mese di luglio.

