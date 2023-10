L'addio di Giannini alla Stampa. Che resterà del cuore del gruppo di Elkann?

Riuscirà John Elkann a dare un assetto stabile al gruppo Gedi acquistato nel novembre 2019 dalla Cir dei De Benedetti per 102 milioni di euro? Sarà davvero in grado di mantenere le sue promesse su un “polo dei media” di spessore internazionale, autorevole punto di riferimento in Italia e all’estero? Sembrano domande imbarazzanti, ma non sono capziose, al contrario dopo il cambio al vertice della Stampa annunciato ieri sono più che fondate. Massimo Giannini passa la direzione al suo vice Andrea Malaguti e torna alla Repubblica. “Giornalista di solide capacità ed esperienza, cresciuto all’interno del quotidiano torinese”, così lo definisce l’ad della Gedi Corrado Corradi, Malaguti “assume l’incarico con il compito di imprimere ulteriore slancio al processo di innovazione in atto, ponendo particolare cura nel rafforzare il legame unico tra la Stampa e i lettori del suo territorio”.

