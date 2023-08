John Elkann lascia una presidenza ma si ritrova pieno di cugini

Sì, certo, cambiare tutto per non cambiare niente, ma anche, più semplicemente: tengo famiglia. I cambi e ricambi ai vertici del mondo Agnelli pervenuti ieri, con la notizia che John Elkann non è più presidente della Giovanni Agnelli Bv, la società di diritto olandese che sta (quasi) in cima alla catena di comando dell’impero, potrebbe significare moltissimo oppure nulla, ma di sicuro non è una rivoluzione, anzi ha più l’aria di un rimpastone in una famiglia numerosa e molto “su”.

