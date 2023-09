Cosa ci dice sul futuro di Gedi la separazione definitiva tra Espresso e Rep.

Ha un sapore rivoluzionario la frase con la quale il direttore Alessandro Mauro Rossi ha presentato la novità, quanto meno da rivoluzione populista come quella di Pancho Villa: “Que viva l’Espresso”. Ricorda il ¡Que viva México! il film incompiuto di Sergej Eisenstein o forse quello più recente su Netflix dedicato in realtà ai narcos? In un caso o nell’altro si chiude così l’annuncio che l’iconico periodico fondato nel 1955 da Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari, non sarà più allegato ogni domenica alla Repubblica, ma navigherà da solo in edicola (al prezzo di 4 euro) ogni venerdì a cominciare da oggi. Si spezza l’ultimo filo sottile che legava il settimanale al quotidiano, si chiude davvero un’epoca dell’informazione italiana. La Repubblica sposta a domenica Robinson pensando di colmare il vuoto e celebra “L’eredità culturale di Eugenio Scalfari”. Sembra quasi un’ironia di cattivo gusto. l’Espresso è stato il padre e Repubblica sua figlia, adesso le loro strade si separano.

