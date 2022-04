Sentenza della Corte: Rep. ha fregato i contenuti alla tv odiata. Una storia da sballo

È successo che per anni il mondo editoriale Espresso ora nel gruppo Gedi ha pubblicato, pari pari, video e altri contenuti editoriali televisivi prodotti da Mediaset sui suoi portali. Ora la Cassazione ha imposto il pagamento per tutto. Un bel finale per chi bollava quei contenuti come portatori di corruzione morale

Ci furono tempi, ormai lontani, in cui i giornali del gruppo Espresso (allora non si erano ancora venduti, appunto, L’Espresso) facevano campagne contro le Tv di Silvio Berlusconi, che prima ne era controllante per poi diventare mero azionista. E scrivevano un giorno sì e l’altro pure che bisognava colpire Mediaset (e prima Fininvest) e togliere qualche rete, sfilare qualche pezzo, portare via un po’ di diritti acquisiti chissà come. Insomma, erano tempi in cui si faceva una terribile, durissima, battaglia politica, con forse (facciamo i finti ingenui) qualche colpo giudiziario sotto la cintola e un bel po’ di propagandaccia, da entrambe le parti, eh, perché c’era di mezzo una questione assai seria e importante. Si giocava su un piano alto, in serie A, perché il match era quello che aveva per posta il primato nel dibattito pubblico italiano e, di conseguenza, nel mercato editoriale e poteva contare nell’assegnazione dello scettro della politica.