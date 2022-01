Torna Berlusconi e con lui i vecchi antiberlusconiani. E ci sentiamo di nuovo giovani

Grazie al Cav. e alla sua dadaistica candidatura al Colle che ci fa sentire di nuovo giovani, come se il tempo non fosse mai passato. Forever pischelli. Grazie allo spettro del Cav. al Quirinale ritorna l’antiberlusconismo più vintage, si dimentica per un po’ il Covid e si pesca tra i ricordi, come in una nuova stagione di “Anima mia” o una puntata di Techetecheté. Ritornano le mobilitazioni antifasciste, il conflitto di interessi, gli appelli degli intellettuali, gli editoriali allarmati, le copertine apocalittiche dell’Espresso. Ritorna il “popolo viola” nelle piazze belle e democratiche, anche se distanziate. E’ di nuovo il 1994, al cinema fanno “Pulp Fiction” e il “Re Leone”, Senna e Schumacher corrono ancora, niente Netflix la sera ma Vhs dell’Unità selezionati da Veltroni. Contro Berlusconi al Quirinale si ricompatta quel che resta della nostra “meglio gioventù”. Il Fatto, arrivato troppo tardi, recupera finalmente la sua prima stagione di antiberlusconismo mancato: pubblica a puntate l’epopea del Cav. raccontata da Travaglio, ora anche in formato podcast, e lancia una petizione su change.org. Su Rousseau, nel frattempo, si attendono sviluppi. E poi naturalmente scrittori, blogger, attivisti ecologisti, tante “nuove soggettività”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE