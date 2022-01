Don't Look Up è la commedia del quinto potere

C’è pure un po’ di Balzac nella pellicola di Adam McKay. Il film funziona non come metafora del cambiamento climatico, ma perché è un’analisi spietata del giornalismo, tra like e intrattenimento

Tutti quelli che, sentendosi assai intelligenti, scrivono sui social “meritiamo l’estinzione” avranno probabilmente amato “Don’t Look Up”. Il film, del resto, parla anche di loro. Tutti quelli che la sanno lunga vi avranno invece spiegato l’ipocrisia, il doppiogiochismo, la mefistofelica astuzia di “Don’t Look Up”: mentre ridete per la presa in giro e le battute sugli algoritmi, Netflix cattura i vostri dati (peraltro non li prende affatto in giro, nella storia gli algoritmi funzionano benissimo).