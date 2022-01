Le audaci mosse del solito Berlusconi 

Berlusconi ha scombinato i giochi degli altri e sta facendo il proprio gioco, sulla linea di una missione apparentemente impossibile, con notevole efficacia. La chiave di tutto è nella scelta di candidarsi senza esitazioni e pubblicamente, già in sé una innovazione rivoluzionaria nella procedura felpata, da seggio elettorale segreto, esoterico, paramassonico, senza candidati e programmi, in cui si sceglie sulla base di conciliaboli riservati e controllo ravvicinato dei voti nel famoso catafalco, da sempre considerata la procedura standard prevista dai costituenti per la scelta di un uomo super partes. Ma ora fa un passo avanti. Enrico Letta, che ha una vena conformista indubbia, addirittura non ci crede, pensa che arriverà una smentita. Non è possibile che uno si dica candidato al Quirinale e per giunta dichiari che se non venisse eletto sarebbe pregiudicata la maggioranza che regge oggi il governo e ne deriverebbe la fine della legislatura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE