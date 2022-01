Da Renzi a Giorgetti, passando per Guerini. Così si muove il partito per Draghi al Quirinale

Le raccomandazioni al premier del ministro della Difesa, i contatti col leader di Italia viva, i penultimatum del vice di Salvini. A Palazzo Chigi avviano le "consultazioni" e attivano la diplomazia per il Colle, e non danno troppo credito alle minacce di Berlusconi

Sarà pure fondata l’ansia con cui i suoi colonnelli in Transatlantico ridimensionano il senso della mossa, ché insomma “Lorenzo è un suo ministro, come potrebbe non dirsi pronto a dargli una mano?”. E però, se davvero qualche giorno fa a Palazzo Chigi sono iniziate quelle che un uomo di governo di Forza Italia definisce “piccole consultazioni”, è forse anche perché quelle raccomandazioni che Lorenzo Guerini ha offerto a Mario Draghi, durante i colloqui di fine di anno, alle orecchie del premier devono essere risuonate assai simili ai suggerimenti che in via più o meno diretta anche Matteo Renzi, e come lui Giancarlo Giorgetti, gli hanno consegnato nelle stesse ore.