Voti a perdere. Chi sono i franchi tiratori per il Quirinale

C’è chi li considera il “sale della democrazia parlamentare”, e chi “topi che escono dalla tana”. Possono essere mossi da motivazioni nobili (il diritto al dissenso) o meschine (la tutela delle proprie sinecure). In ogni caso, se i franchi tiratori sono stati importanti quando i partiti erano forti e i loro segretari rispettati e temuti, in un sistema politico rissoso e frammentato il loro potere di interdizione può risultare determinante. E la corsa al Colle oggi rischia di essere condizionata dagli umori dei “peones”, che vedono con il fumo negli occhi la prospettiva di elezioni anticipate, sapendo che molti di loro – anche in virtù del drastico taglio dei seggi – torneranno a casa.

