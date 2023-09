I sindacati americani vogliono un Elkann più simile a Rep

Shawn Fain viene dalla Stellantis, è salito al vertice del più potente sindacato americano, lo UAW, United Auto Workers, e adesso alla Stellantis (vuol farla pagare cara: un aumento salariale del 40% in quattro anni (la durata del contratto) e la restituzione di tutti i benefici tagliati durante la grande recessione del 2008-2010. Eletto presidente in aprile e per la prima volta direttamente dagli iscritti (390 mila più 600 mila pensionati), è pronto a proclamare uno sciopero per il 15 settembre che dovrebbe coinvolgere anche la General Motors. Ma non solo: denuncia i due grandi gruppi dell’automobile accusandoli di pratiche sindacali sleali. Ha già inviato il dossier al National Labor Relations Board (l’agenzia federale nata per proteggere i diritti dei lavoratori, la contrattazione collettiva e la concorrenza leale), certo di trovare ascolto dall’amministrazione Biden.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE