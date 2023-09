Il riflesso protezionista del governo sull'ipotesi che la Sgr Anima vada a Crédit Agricole 

La società di gestione del risparmio, con 45 miliardi gestiti, è una delle più grosse in Italia e sarebbe entrata nel mirino del colosso francese. Perché non hanno senso le barricate di Palazzo Chigi

Il risparmio nazionale sta diventando sempre di più un affare politico per il governo Meloni e questo è un bene fino a un certo punto. Si tratta dei soldi che le famiglie hanno messo da parte e da cui sperano, investendo in fondi e polizze, di trarne un guadagno. Ora, questo mercato, il cosiddetto risparmio gestito, è nelle mani di grandi banche e assicurazioni, ma anche di operatori indipendenti, con un azionariato diffuso. La società Anima, per esempio, con 45 miliardi gestiti, è uno dei più grossi in Italia e da qualche tempo, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe entrata nel mirino del colosso francese Crédit Agricole, che pure è molto attivo nel campo con la sua società Amundi.