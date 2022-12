Il risparmio italiano sale, ma non c'è da esultare

La percentuale di chi è riuscito a mettere soldi da parte nel 2022 si è avvicinata ai livelli pre-Covid. Ma in periodi di inflazione alta non è una buona notizia accumulare liquità (e non saper investire in maniera consapevole)

Torna a crescere il numero degli italiani che ogni mese riesce a risparmiare. Nel 2022 la percentuale è passata al 53,5 per cento dal 48,6 per cento del 2021 avvicinandosi ai livelli pre-pandemia (55,1 per cento nel 2019). E cresce anche la percentuale di reddito che viene accantonata: 11,5 per cento rispetto al 10,9 per cento dello scorso anno, anche qui non lontana dai tempi prepandemici (12,6 per cento). Questi dati, che emergono dallo studio di Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi presentato oggi a Milano, rappresentano una buona notizia perché se è vero che i conti correnti traboccavano di liquidità durante i periodi di lockdown è altresì vero che il numero delle persone che riusciva a mettere da parte dei soldi era diminuito. E’ evidente che c’è stato un ribilanciamento dovuto alla ripresa economica dell’ultimo anno e mezzo. La cattiva notizia è, però, rappresentata da quel 30 per cento di italiani che risparmia senza avere in mente uno scopo e lo fa soltanto per ragioni puramente “precauzionali”.