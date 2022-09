Andiamoci piano con il risparmio

Prima di parlare di buone pratiche ecologiche, di strategie per la cottura della pasta, di un grado in meno, di docce collettive, è necessario capire la lentezza delle transizioni energetiche. Non è detto che risparmiare ci faccia guadagnare

O sparagno nun è maje guadagno: che poi è un vecchio proverbio napoletano. Il senso è chiaro, non è detto che risparmiare ci faccia guadagnare. Che poi, per esempio, nella mia famiglia il proverbio veniva usato quando qualcuno doveva comprarsi un vestito nuovo e vabbè partiva subito una discussione: quello costa, meglio l’altro, non abbiamo soldi. Allora arrivava un parente o un amico che diceva: venite con me che vi porto da uno che conosco che vi fa risparmiare la metà. E si continuava così, settimane e settimane passate a valutare questo o quello o seguire il parente che ti portava da quello che conosceva lui. Finché qualcuno, sicuramente stanco dell’estenuante trattativa che nemmeno i sindacati al loro meglio sapevano mettere sul tavolo, diceva con determinata sicurezza: o sparagno nun è maje guadagno. E allora, finalmente si andava più contenti e rilassati, senza sensi di colpa supplementari a comprare ’sto benedetto vestito di buon taglio e qualità, più costoso certo, ma appunto siccome risparmiare non portava guadagno, si investiva sulla qualità: un buon vestito in fondo era quasi come un diamante, durava quasi per sempre, non dovevi comprartelo ogni anno.