Valleverde spiega come si difende la manifattura senza troppi slogan

Il bello degli imprenditori è che volte fanno sfide impossibili. E quando le vincono, come nel caso di Elvio Silvagni che ha rilanciato il marchio Valleverde dopo averlo rilevato da un’asta fallimentare nel 2015, ci si domanda in che modo hanno fatto. Soprattutto quando in mezzo ci sono state pandemie, guerre, crisi energetiche, blocco delle forniture mondiali e tensioni geopolitiche di ogni sorta sui mercati internazionali. Ma soprattutto quando l’imprenditore in questione, contro ogni tendenza, si rifiuta di vendere le scarpe online perché “bisogna andare nei negozi a misurarle ”. Nonostante tutto questo, la nuova Valleverde ha imbroccato la strada della crescita: il 2022 si è chiuso con un fatturato di 25 milioni di euro, in salita rispetto ai 14 milioni del 2021 e ai 17 milioni del 2019 (pre Covid). E a Fusignano, nel ravennate, dove oggi ha sede l’azienda fondata negli anni Settanta a Coriano, provincia di Rimini (è tutta una storia romagnola), stanno festeggiando in questi giorni le proiezioni per il 2023 che si chiuderà con 30 milioni di fatturato, in rialzo del 20 per cento rispetto allo scorso anno.

