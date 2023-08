Pregi e limiti del concordato preventivo nella lotta all'evasione

Qualcuno si sarà chiesto come mai l’Italia è l’unico paese del G7 che propone un concordato preventivo biennale (cioè l’accordo per definire per un biennio la base imponibile e le imposte da pagare) con il fisco anche alle piccole imprese? Di solito in tutti i paesi il fisco usa strumenti simili ma riservandolo alle grandi imprese per attrarre gli investimenti. Invece in Italia lo si vuole estendere a milioni di piccoli contribuenti il che ovviamente comporterà un impegno straordinario della macchina amministrativa: l’Agenzia delle Entrate (AdE), in primo luogo, che dovrà inviare milioni di proposte di concordato e poi gestire centinaia di migliaia (milioni?) di “contraddittori semplificati” con i contribuenti. Ma anche Sogei e Sose, le strutture che dovranno predisporre le procedure informatiche che, sulla base di dati individuali, genereranno le proposte di concordato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE