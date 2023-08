Il passettino della delega fiscale

La delega fiscale ha finalmente ricevuto il via libera del Parlamento. La riforma che avrebbe dovuto essere il manifesto del governo Meloni appare, se non zoppa, quanto meno di debole ambizione. Lo si deduce da un paio di commenti. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: “Noi vogliamo addolcire la curva delle aliquote, incominciando da tre aliquote, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax”. Il deputato del Terzo polo, Luigi Marattin: “Il nostro voto favorevole è dovuto al fatto che questa delega ricalca in toto il lavoro parlamentare fatto nella scorsa legislatura, poi confluito nella delega Draghi”. Tra le due dichiarazioni c’è più consonanza di quanto possa apparire.

