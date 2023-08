L'effetto negativo di attirare l'attenzione di agenzie e mercati

Andare a caccia di 3 miliardi in agosto, con un’operazione una tantum e molto discutibile, può accendere dubbi, come quelli espressi da Moody’s, sulla tenuta dei conti e sulla credibilità della prossima manovra finanziaria e perfino sull’attendibilità degli impegni del Pnrr

Solo qualche mese fa il tema principale per la finanza europea era la difesa dal rischio di contagio dopo i fallimenti di due banche americane. L’intervento in difesa dei clienti e la perdita registrata dagli azionisti hanno permesso di superare quella crisi con una certa rapidità e senza l’estensione, se non per qualche giorno, del clima di incertezza e del timore di effetti a catena al resto del mondo. A risvegliare in modo malaccorto l’attenzione dei mercati per la stabilità del settore finanziario e creditizio è stata l’uscita repentina del governo italiano con la sorpresa della tassazione a carico delle banche. Certo, anche altri paesi hanno fissato un’imposta sulla parte di profitti bancari causata dall’aumento dei tassi di interesse. Ma tra di essi l’unico di un certo peso, la Spagna, la ha limitata a banche con attività e patrimonio tali da essere sottoposte alla vigilanza della Bce e così ha evitato di mettere sotto pressione le banche minori, già esposte a una difficile situazione.