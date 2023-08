In quale lega europea vuole giocare il governo che tassa le banche, con l'Ungheria o con la Germania?

Giorgia Meloni e i suoi ministri introducono una tassazione che esiste in soli tre paesi dell'Ue, minando la credibilità dell'Italia. La situazione della nostra economia è delicata: sarebbe bene evitare ogni misura che possa peggiorare la congiuntura

Perché? Il giorno dopo non solo tra gli esperti, gli economisti, gli operatori di borsa, ma anche tra chi non ha perso la bussola del buon senso, fioccano i perché. Perché il blitz sugli extraprofitti delle banche, perché adesso, perché così. Una spiegazione da antropologia politica è che son tornati gli “acchiappa bankster”. Gira e rigira, dopo mesi passati a sedare e rassicurare, dopo l’illusione post draghiana e post democristiana, cautela, prudenza, realismo, poi hanno ceduto il passo al riflesso condizionato. Chi pensava che fosse ormai un penoso ricordo quella coalizione populista di destra e di sinistra, quella della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle crisi bancarie (e sulla Banca d’Italia), quella che vedeva a braccetto leghisti, grillini, Fratelli d’Italia (pur di piccole dimensioni a quel tempo) e i cespugli della sinistra radicale, ebbene chi aveva tirato un sospiro di sollievo, si era sbagliato. Non solo: questa volta s’accoda il Pd targato Elly Schlein.