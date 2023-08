Il taglio del rating Usa e la fine del tempo della generosità fiscale

Fitch declassa a sorpresa gli Stati Uniti ma la notizia non provoca nei mercati finanziari una reazione violenta, come previsto nel panorama politico ed economico

La decisione a sorpresa dell’agenzia di rating Fitch di declassare gli Stati Uniti ha provocato una reazione dei mercati finanziari molto meno violenta di quella generata nel panorama politico ed economico. Non è stata proprio un’alzata di spalle, come ieri mattina prevedevano i più ottimisti, ma un sussulto per ora contenuto, come si è visto dall’avvio di Wall Street ieri e dalla chiusura delle borse europee: perdite diffuse di un punto, un punto e mezzo, degli indici ma niente panico mentre il dollaro si è mantenuto stabile. Di motivi di preoccupazione ce ne sono perché in un mercato che viene da tre anni di perdite nelle obbligazioni sovrane, cosa mai vista nella storia, assicurano gli esperti, qualsiasi notizia negativa non è la benvenuta.