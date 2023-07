Tassi, fine corsa o altri rialzi? La politica dei due forni della Bce  

Maledetta inflazione core. E’ tutta colpa dei prezzi dei beni di consumo e non più di quelli energetici se l’inflazione resta elevata nell’Eurozona, così la Bce di Christine Lagarde è costretta a inseguire la Fed di Jerome Powell nel suo volo da falco. Il nuovo rialzo di 25 punti base deciso all’unanimità dal board di Francoforte ha portato il tasso ufficiale di deposito al 3,75 per cento, con Lagarde che non si sbilancia su settembre ma tiene aperta la porta per ulteriori strette. Nonostante questo, le borse europee hanno reagito con grande ottimismo (Piazza Affari è cresciuta di oltre il 2 per cento, complice l’ondata di trimestrali positive). L’impressione di alcuni operatori è stata di trovarsi di fronte a una Lagarde diversa in conferenza stampa rispetto a qualche tempo fa, molto più sicura di sé e capace di orientare le aspettative come non le è sempre riuscito in passato. La determinazione a combattere l’inflazione appare legittima di fronte a un fenomeno che si presenta persistente nell’area euro, pur essendo in calo.

