I problemi di comunicazione della Bce

Dopo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che ha lanciato un monito alla Bce affinché migliori la comunicazione finora fatta di “messaggi troppo duri che spaventano anziché accompagnare”, Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Bce interviene nel merito delle questioni di politica monetaria dicendo no a rialzi prestabiliti dei tassi dopo febbraio. In un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt Panetta dice, in sostanza, che c’è troppa incertezza sui dati economici perché la Bce si impegni preventivamente e incondizionatamente su una linea specifica, e che dopo la riunione del mese prossimo le decisioni devono essere basate sull’evoluzione di fattori come l’inflazione, i prezzi dell’energia, i salari e lo sviluppo dell’economia globale. Qualsiasi decisione slegata dall’evoluzione prospettica dell’economia per Panetta si discosterebbe da un approccio basato sui dati. Parole che hanno un peso importante in un momento in cui i mercati appaiono disorientati sulle aspettative di politica monetaria.

