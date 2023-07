Pnrr e politica monetaria vanno in direzioni opposte? Parla l'economista Ferrero

Perché la Bce deve continuare ad aumentare i tassi provocando una recessione tecnica proprio ora che l’Italia sta crescendo più degli altri paesi in Europa? E’ la domanda che si pongono in molti in questo momento ritenendo che l’obiettivo della banca centrale europea di dominare l’inflazione non dovrebbe andare a scapito della crescita economica. Questo ragionamento, però, si scontra con qualsiasi evidenza della teoria macroeconomica, che dice esattamente il contrario, può piacere o meno. Come spiega al Foglio l’economista della University of Oxford, Andrea Ferrero, l’Europa, infatti, si trova di fronte a un paradosso: sta mettendo in campo il suo “piano Marshall” (il Pnrr) che potrebbe generare a sua volta nuova inflazione costringendo la politica monetaria a diventare ancora più restrittiva. Un circolo vizioso. “Così i tassi potrebbero restare alti più a lungo del previsto”, osserva Ferrero. Il rischio inflazione legato al Pnrr emerge poco dal dibattito pubblico ma è concreto. “E’ questione di tempistica – dice Ferrero - Il Pnrr è stato concepito nel 2020 per aiutare l’Europa ad uscire dalla pandemia, ma dopo, con la guerra in Ucraina e lo choc energetico, è cambiato tutto. I prezzi sono aumentati in modo incontrollato e per domarli è servita la stretta monetaria che, per essere efficace, non dovrebbe confrontarsi con una spesa fiscale ingente e prolungata nel tempo come quella prevista dal Piano europeo”. In parole povere, Christine Lagarde farebbe volentieri a meno del Pnrr, anche se per ovvie ragioni non lo può dire limitandosi a invitare gli stati membri e ritirare gli aiuti erogati a livello domestico per affrontare il caro energia. Secondo Ferrero, che in passato ha lavorato alla Federal Reserve e ha esperienza come consulente della Banca d’Inghilterra, gli Stati Uniti hanno già sperimentato questa contraddizione tant’è che lì l’inflazione ha cominciato a galoppare prima che in Europa in seguito all’ingente pacchetto di aiuti deciso dall’amministrazione Trump e confermato da quella di Joe Biden. “Solo che c’è una differenza: negli Stati Uniti lo stimolo fiscale, seppure massiccio, ha avuto una durata limitata e quando i prezzi hanno cominciato a correre, la Federal Reserve è intervenuta in modo tempestivo e l’inflazione è stata domata in buona parte in tempi ragionevoli. In Europa, invece, il piano di ripresa e resilienza, che ha una struttura molto più articolata, sta cominciando a dispiegare i suoi effetti proprio adesso che la Bce sta tentando di riportare l’inflazione sotto controllo”. Insomma, Pnrr e politica monetaria sono due forze che rischiano di andare in direzioni opposte e di annullarsi l’uno con l’altra? “E’ quello che può succedere”.

