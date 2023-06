Intel apre una nuova fabbrica in Polonia. Che fine farà l'impegno preso con Italia?

La notizia che Intel aprirà in Polonia, vicino a Wroclaw, una fabbrica di semiconduttori ha messo in allarme. Che fine farà l’impegno preso per uno stabilimento in Italia? Quello polacco è un investimento consistente, 4,6 miliardi di dollari per un nuovo impianto all’avanguardia di assembly & test (montaggio e test) di chip, con duemila posti di lavoro diretti più altri migliaia di indotto. Una volta ottenuto il semaforo verde dall’Unione europea, partiranno i lavori – in Polonia, in Irlanda, al Leixlip, dove c’è una fabbrica che produce wafer, in Germania, con i due stabilimenti che sorgeranno a Magdeburgo (un impegno da 17 miliardi di euro con un sostegno da parte dello stato che arriva a una decina di miliardi di euro): nasce così una filiera di chip in Europa, con un impegno complessivo da parte di Intel che dovrebbe arrivare a 33 miliardi per arrivare a 80 miliardi in dieci anni.

